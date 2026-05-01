01 мая 2026 в 01:17

Небо над Сочи временно закрыли для полетов

Росавиация: в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Решение принято в рамках дополнительных мер безопасности полетов.

Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кувейт открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации впервые за 55 дней. Источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока уточнил, что в пользу решения выступили авиационные власти страны. Уточняется, что полеты будут осуществляться лишь после согласования с управлением гражданской авиации страны. В ином случае рейс не пропустят.

До этого Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта в Калуге. В то же время аэропорт Сочи переходил на усиленный режим работы. В ведомстве объяснили, что причиной стали неблагоприятные погодные условия. На тот момент в аэропорту приземлились всего 10 рейсов, вылетели 12 бортов.

Небо над Сочи временно закрыли для полетов
