23 апреля 2026 в 23:16

Кувейт открыл небо впервые за 55 дней

Воздушное пространство Кувейта открыли для гражданских самолетов

Кувейт открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации впервые за 55 дней, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока. В пользу решения выступили авиационные власти страны.

Кувейт открыл свое воздушное пространство для пассажирских самолетов, прибывающих в местные аэропорты, — сказал источник.

Уточняется, что полеты будут осуществляться лишь после согласования с управлением гражданской авиации страны. В ином случае рейс не пропустят.

Небо над Кувейтом было закрыто для гражданской авиации в первой половине дня 28 февраля. Это произошло после начала военной операции США и Израиля против Ирана. До сегодняшнего дня Кувейт оставался последним государством Ближнего Востока, которое не открывало свое воздушное пространство полностью или частично.

Ранее в аэропорту Кувейта начался сильный пожар в связи с атакой иранских беспилотников. По словам источников Reuters, дроны направлялись к топливным бакам. Согласно предоставленной информации, происшествие не повлекло за собой жертв и пострадавших.

