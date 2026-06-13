ВКС России разбили пункты временной дислокации ВСУ в российском регионе ВКС России разбили планирующими бомбами пункты временной дислокации ВСУ в ДНР

Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли удары планирующими авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-1500 по двум пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Цели были выявлены в ходе воздушной разведки.

По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), — сказано в сообщении.

По данным ведомства, поражен пункт временной дислокации подразделения 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Белицкое. Также поражен аналогичный объект 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Щурово.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Приют в Донецкой Народной Республике. Задачу выполнили бойцы группировки войск «Центр».