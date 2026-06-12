Армия России освободила новый населенный пункт в ДНР ВС России взяли под контроль Приют в Донецкой Народной Республике

Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Приют в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны РФ в канале мессенджера МАКС. По данным ведомства, задачу выполнили бойцы группировки войск «Центр».

В течение прошедших суток в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Приют Донецкой Народной Республики, — сообщили в министерстве.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Охримовка в Харьковской области. Задачу выполнили бойцы группировки войск «Север».

Ранее сообщалось, что ВС России освободили населенный пункт Роскошное, расположенный на территории Донецкой Народной Республики, сообщили в Министерстве обороны РФ. Операцию провели бойцы Южной группировки войск.

Также в Минобороны РФ сообщили, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и успешно вышли на ее северо-восточные окраины. Уличные бои ведут штурмовые подразделения Южной группировки войск.