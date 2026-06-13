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13 июня 2026 в 10:56

Начальницу информационно-справочного отдела больницы убили в Домодедово

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Домодедово убита начальница информационно-справочного отдела больницы, сообщает Telegram-канал «112». Трагедия произошла 12 июня. У погибшей остались трое детей.

По предварительным данным, 38-летнюю женщину убил ее супруг, которого уже задержали. По информации канала, мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности за преступления, связанные с наркотиками.

Ранее в Уссурийске был задержан 44-летний местный житель, обвиняемый в покушении на гражданскую супругу. По данным следствия, ссора началась в квартире. Женщина выбежала к лифту, однако мужчина догнал ее по пожарной лестнице на седьмом этаже, избил и нанес несколько ударов ножом.

До этого в Приморском районе Санкт-Петербурга задержали 32-летнего местного жителя после нападения с ножом на 41-летнюю беременную сожительницу. Пострадавшая потеряла ребенка. По данным правоохранительных органов, задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с возлюбленной, избил ее и ударил ножом.

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