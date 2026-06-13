Труп нашли недалеко от тренировочной базы сборной Ирана на ЧМ по футболу

Труп нашли недалеко от тренировочной базы сборной Ирана на ЧМ по футболу В Мексике обнаружили труп рядом с тренировочной базой сборной Ирана

В Мексике обнаружили труп рядом с тренировочной базой сборной Ирана на ЧМ по футболу, сообщило агентство AFP. Уточняется, что тело было завернуто в черный мешок и находилось в стадии разложения.

По данным журналистов, на трупе нашли следы насилия. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, личность погибшего не раскрывается. Чемпионат мира — 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. В турнире принимают участие 48 сборных, а матчи проходят в США, Канаде и Мексике.

Ранее немецкий болельщик скончался возле стадиона «Ацтека» во время матча открытия чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и Южно-Африканской Республики. Мужчине был 81 год. По предварительным данным, гражданин Германии перенес инфаркт.

До этого в столице Габона обнаружили тело бывшего игрока национальной футбольной сборной Иренда Мусаву-Кинга. Сообщается, что 34-летний спортсмен скончался при неустановленных пока обстоятельствах. Мусаву-Кинг играл в составе таких футбольных клубов, как «Лорьян», «Тулуза» и «Кан».