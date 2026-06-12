Футбольный болельщик умер возле стадиона на чемпионате мира

Немецкий болельщик скончался возле стадиона «Ацтека» во время матча открытия чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и Южно-Африканской Республики, сообщает издание Ole. Мужчине был 81 год.

По предварительным данным, гражданин Германии перенес инфаркт. Его доставили в Национальный институт кардиологии, однако врачи не смогли спасти мужчину.

Чемпионат мира — 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. В турнире принимают участие 48 сборных, а матчи проходят в США, Канаде и Мексике.

Ранее стало известно, что российские болельщики принесли флаг РФ на матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и ЮАР. Встреча проходила на стадионе «Ацтека» в Мехико. После 75-й минуты матча хозяева турнира вели со счетом 2:0. Флаг России был замечен на трибунах во время игры.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что будет болеть только за сборную России на чемпионате мира по футболу. По его словам, за спортсменов, выступающих за зарубежные клубы, есть кому болеть без него.