Раскрыта необычная схема переговоров США и Ирана

Обмен сообщениями между США и Ираном осуществляется по сложной многоступенчатой схеме с участием курьеров, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников и аналитиков. Такой формат взаимодействия используется в том числе для сохранения в тайне местонахождения верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Отмечается, что предложения американской стороны проходят через несколько посреднических каналов и зачастую доставляются курьерами с иранской стороны. Из-за этого обмен информацией между Вашингтоном и Тегераном может занимать несколько дней. Источники отмечают, что нынешний формат контактов больше напоминает сложный и длительный процесс передачи сообщений, чем классические переговоры.

На этом фоне продолжаются дипломатические консультации между двумя странами. По информации агентства, стороны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании, несмотря на сохраняющиеся противоречия.

Ранее стало известно, что Иран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке в ответ на авиаудар со стороны США. Одной из целей стала база Аль-Харир в Иракском Курдистане.