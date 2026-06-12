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12 июня 2026 в 06:23

Раскрыта необычная схема переговоров США и Ирана

Bloomberg: США и Иран обмениваются сообщениями через курьеров

Белый дом, США Белый дом, США Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Обмен сообщениями между США и Ираном осуществляется по сложной многоступенчатой схеме с участием курьеров, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников и аналитиков. Такой формат взаимодействия используется в том числе для сохранения в тайне местонахождения верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Отмечается, что предложения американской стороны проходят через несколько посреднических каналов и зачастую доставляются курьерами с иранской стороны. Из-за этого обмен информацией между Вашингтоном и Тегераном может занимать несколько дней. Источники отмечают, что нынешний формат контактов больше напоминает сложный и длительный процесс передачи сообщений, чем классические переговоры.

На этом фоне продолжаются дипломатические консультации между двумя странами. По информации агентства, стороны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании, несмотря на сохраняющиеся противоречия.

Ранее стало известно, что Иран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке в ответ на авиаудар со стороны США. Одной из целей стала база Аль-Харир в Иракском Курдистане.

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