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11 июня 2026 в 04:00

Иран нанес удары по объектам США в ответ на атаку Вашингтона

Nournews: Иран сообщил об ударах по базам США в Ираке

Фото: Nasser ishatyeh/Global Look Press
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Иран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке в ответ на авиаудар со стороны США, сообщило агентство Nournews. Одной из целей стала база Аль-Харир в Иракском Курдистане.

Утверждается, что в результате атаки был уничтожен военный радар Вооруженных сил США. Иранская сторона нанесла удары по американским кораблям в Ормузском проливе, а также по катеру в Персидском заливе.

По его данным, для атаки на силы 5-го флота ВМС США в Бахрейне были задействованы беспилотные летательные аппараты. В результате ударов были повреждены коммуникационные антенны, а также радары зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ранее стало известно, что представители Ирана не проводили телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом. Также, по этим данным, Тегеран не обращался к Вашингтону с просьбой прекратить бомбардировки.

До этого Трамп заявил, что провел телефонный разговор с высокопоставленными представителями Ирана. Американский лидер заявил, что представители руководства страны связались с ним вечером.

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