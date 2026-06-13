Опубликованы кадры с места крушения самолета Ан-32 ВВС Индии. По предварительной информации, у самолета, выполнявшего перевозку грузов, возникли проблемы во время посадки, сообщает телеканал «Звезда».

По сообщению представителей индийских ВВС, военно‑транспортный самолет Ан‑32, принадлежащий Военно‑воздушным силам Индии, потерпел крушение при заходе на посадку на авиабазе Джорхат в штате Ассам (на северо‑востоке страны). Информация о жертвах и пострадавших пока не раскрывается.

Ранее самолет совершил жесткую посадку в Богучанском районе вблизи поселка Осиновый Мыс в Красноярском крае. Один из пострадавших попал в медучреждение в тяжелом состоянии.

До этого в Хорватии самолет Airbus A220 авиакомпании Croatia Airlines не смог взлететь и выкатился на газон. Во время происшествия лайнер задел ограждение турбиной и повредил его. По предварительным данным, на борту рейса находились 135 человек. Сообщений о пострадавших не поступало.

Также самолет авиакомпании SunExpress, который следовал по маршруту Бристоль — Анталья, экстренно приземлился в аэропорту Лондона (Станстед) из-за поступившего сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве. Позднее силовики выяснили, что сообщение было фейковым.