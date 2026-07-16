Более 200 человек пострадали в давке на религиозном фестивале

Более 200 человек пострадали в давке на религиозном фестивале В Индии более 200 человек пострадали в давке во время шествия паломников

В индийском городе Пури во время ежегодного индуистского фестиваля Ратха-ятра в давке пострадали более 200 человек, сообщает Hindustan Times. По информации источника, двое погибли, около ста человек остаются в больницах с травмами.

Инцидент произошел 16 июля, когда несколько сотен тысяч верующих вышли на улицы, чтобы принять участие в процессии. Наибольшее скопление людей образовалось у храма Джаганнатхи, где из-за паники началась давка, приведшая к жертвам. На месте происшествия работают врачи и сотрудники службы безопасности, которые помогают выводить пострадавших из толпы и оказывают им экстренную медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что девочка-инвалид пострадала в давке на концерте певца Егора Крида в московских «Лужниках». Мать 14-летнего подростка заявила, что инцидент произошел в фан-зоне.

До этого по меньшей мере 19 человек получили различные травмы в результате массовой давки на пляже в американском штате Южная Каролина. Инцидент случился на популярном курорте в городе Мертл-Бич.