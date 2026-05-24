Массовая давка случилась на фестивале в Южной Каролине Два десятка человек пострадали в давке на фестивале в Южной Каролине

По меньшей мере 19 человек получили различные травмы в результате массовой давки на пляже в американском штате Южная Каролина, сообщила газета New York Post. Инцидент случился на популярном курорте в городе Мертл-Бич. Большинство граждан отделались легкими повреждениями и получили медицинскую помощь прямо на месте, а госпитализация потребовалась только троим пострадавшим.

Экстренные службы допускают увеличение итогового числа раненых, так как некоторые люди могли уехать в ближайшие больницы самостоятельно. Точные обстоятельства случившегося не раскрываются, представители властей указывают лишь на то, что инцидент произошел рядом со сценой. Журналисты издания подчеркивают, что сейчас в этом районе как раз проходит ежегодный масштабный фестиваль байкеров. Аналогичное происшествие случилось здесь же в мае 2025 года, когда в давке у сцены пострадали более 10 участников съезда.

