Раскрыты детали сделки по возобновлению судоходства в Ормузе

Соглашение о возобновлении свободного прохода через Ормузский пролив, обсуждаемое Ираном и Оманом, предусматривает снятие санкций США с иранских портов и смягчение ограничений на экспорт иранской нефти, передает Financial Times. По предварительным договоренностям, суда будут заходить в пролив через иранские воды и выходить преимущественно через воды Омана.

Первое время Тегеран будет направлять нефтяные танкеры и другие суда по этому пути, пока остальная территория пролива не будет расчищена от морских мин. Уже после этого артерия откроется для остальных кораблей. При этом иранская сторона настаивает на введении со временем платного прохода через Ормуз, тогда как Оман предлагает бесплатный вариант по аналогии с Малаккским проливом, уточнили источники.

Ранее министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи сообщил, что переговоры с Оманом по вопросам обеспечения судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии. Дипломат отметил, что уже представил отчет о встречах правительству.

До этого Корпус стражей Исламской революции заявил об открытии огня по двум танкерам в Ормузском проливе. По данным иранских военных, суда пытались пройти по несогласованному маршруту, проигнорировав предупреждения.