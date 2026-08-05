Политолог оценил уровень раскола общества в США

Накал страстей и уровень поляризации в американском обществе сильно выросли, заявил Lenta.ru американист и политтехнолог Павел Дубравский. Он отметил, что массовые протесты против главы Белого дома Дональда Трампа No Kings собрали до 9 млн человек.

Это крупнейшие антиправительственные выступления в истории США, — заявил Дубравский.

Политолог подчеркнул, что Трамп часто называет своих противников коммунистами, в то время как его оппоненты именуют президента диктатором и указывают на авторитарные тенденции в Республиканской партии. По его словам, нынешний состав Конгресса США — один из наиболее дисфункциональных в истории.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен добиваться выдвижения вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио на президентских выборах 2028 года. При этом он будет сохранять интригу о собственном возможном выдвижении до последнего.