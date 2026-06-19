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19 июня 2026 в 06:10

Контакты ЕС с Россией вызвали недовольство ряда стран Европы

Politico: ряд стран ЕС раскритиковал контакты руководства Блока с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Контакты руководства Евросоюза с Россией вызвали негативную реакцию со стороны ряда европейских правительств, передает Politico. По данным собеседников издания, многие страны не были заранее проинформированы о соответствующей инициативе.

Источники также утверждают, что некоторые правительства в принципе выступают против подобных контактов с Москвой. Особенно резко на ситуацию отреагировали страны Балтии, отметили в источнике. Кроме того, несколько европейских лидеров, по информации дипломатов, узнали о состоявшихся контактах лишь после сообщений в СМИ и остались недовольны этим обстоятельством.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава европейской дипломатии Кая Каллас напрасно рассчитывает стать переговорщиком в возможных контактах России и Евросоюза. Дипломат словом «зря» ответила на заявление европейской чиновницы, что та готова заявить свою кандидатуру.

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Контакты ЕС с Россией вызвали недовольство ряда стран Европы
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