Контакты ЕС с Россией вызвали недовольство ряда стран Европы

Контакты руководства Евросоюза с Россией вызвали негативную реакцию со стороны ряда европейских правительств, передает Politico. По данным собеседников издания, многие страны не были заранее проинформированы о соответствующей инициативе.

Источники также утверждают, что некоторые правительства в принципе выступают против подобных контактов с Москвой. Особенно резко на ситуацию отреагировали страны Балтии, отметили в источнике. Кроме того, несколько европейских лидеров, по информации дипломатов, узнали о состоявшихся контактах лишь после сообщений в СМИ и остались недовольны этим обстоятельством.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава европейской дипломатии Кая Каллас напрасно рассчитывает стать переговорщиком в возможных контактах России и Евросоюза. Дипломат словом «зря» ответила на заявление европейской чиновницы, что та готова заявить свою кандидатуру.