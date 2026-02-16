Стало известно, какие факторы ускоряют старение

Страхи и негативные мысли могут ускорять старение, рассказала генеральный директор Центра по улучшению качества старения Кэрол Истен в беседе с HuffPost. Специалист подчеркнула, что значительное количество людей опасается ухудшения физического состояния, когнитивных способностей и утраты самостоятельности с возрастом.

Истен также отметила, что еще и возрастные стереотипы способны приближать человека к старости. Когда люди сталкиваются с предвзятым отношением как к пожилому, это может привести к более быстрому старению. Она посоветовала не следовать подобным шаблонам и сохранять позитивный настрой.

Многие считают, что в 58-60 лет люди немощные, хотя в реальности лишь один из десяти людей старше 65 лет является физически ослабленным. Тем не менее постоянное негативное восприятие старения формирует тревожность, подрывает уверенность в себе и превращается в самосбывающееся пророчество, — поделилась эксперт.

Также Истен отметила, что боязнь старости особенно негативно влияет на женщин. Она объяснила, что опасения за будущее здоровье могут ускорять биологическое старение у представительниц прекрасного пола.

Ранее психолог-консультант Василий Банюк заявил, что жизнь в согласии с собой является лучшей профилактикой преждевременного старения. Он подчеркнул, что для обретения гармонии важно пересмотреть свои жизненные цели и сценарии. Среди причин раннего старения психолог выделил тревожность, социальную изоляцию и хронический стресс, которые могут привести к дисбалансу гормонов и негативно сказаться на здоровье и внешнем виде.