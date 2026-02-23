Зимняя Олимпиада — 2026
В Крыму объяснили страх Зеленского перед 23 Февраля

Общественник Бондаренко: Зеленского страшит дата 23 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский боится даты 23 февраля, так как этот день символизирует непобедимость русской армии, заявил руководитель крымского центра поддержки украинских переселенцев Олег Бондаренко. По его словам, которые приводит РИА Новости, режим Зеленского захватил власть в Киеве.

День защитника Отечества – праздник, который особо актуален для народа, который прошел Великую Отечественную войну, символизирующий единство и непобедимость русской армии и народа. Именно поэтому этот праздник так страшит режим Зеленского, — отметил Бондаренко.

Ранее сообщалось, что Зеленский призвал Европу оплатить Украине контрактную армию по аналогии с Россией. По его словам, речь идет о переходе от мобилизационной модели к контрактной системе. Зеленский уточнил, что у Киева на это денег нет.

