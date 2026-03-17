Фигуристы ушли от Плющенко к Тутберидзе: их переманили? Мнение Тарасовой

Фигуристы София и Никита Сарновские перешли из академии Евгения Плющенко к тренеру Этери Тутберидзе. Олимпийский чемпион считает, что наставница переманила его учеников. Как «миграцию» фигуристов объяснила Тутберидзе, кто еще уходил от Плющенко, что сказала по этому поводу заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, — в материале NEWS.ru.

Что известно о переходе Сарновских к тренеру Тутберидзе

София и Никита Сарновские перешли в группу Тутберидзе в начале марта. Плющенко отреагировал на эту новость в своем Telegram-канале.

«В следующий раз, когда вы [Тутберидзе] захотите переманить моего очередного спортсмена, пожалуйста, не обещайте им „компоненты“ и „места в сборной“. Компоненты нужно еще накатать, а места в сборной — как минимум заслужить. По крайней мере, если мы с вами за честный спорт и честную профессиональную конкуренцию», — написал Плющенко.

По его словам, 5 марта работающий в штабе Тутберидзе тренер Сергей Дудаков сообщил коллеге олимпийского чемпиона, что брат и сестра перейдут к ним в мае. В этот же день Никита в разговоре с Плющенко подтвердил эту информацию.

«После этого мы с ним попрощались. Я не видел смысла в своей дальнейшей работе. Хотя, не скрою, получить эту инфу не от моих спортсменов, которых тренировал семь лет, и их родителей, а от „дружеского“ нам штаба мне было неприятно. Мне говорили, что обработка уже началась после прыжкового турнира, когда Никита стал чемпионом России по прыжкам. Слухи доходили, но я отказывался в них верить… В связи с этим у меня один-единственный вопрос: „А что, в таком уважаемом штабе правая рука не знает, что делает левая? Сергей Дудаков знал про переход спортсменов и даже потрудился сообщить нашему штабу, а Этери Тутберидзе узнала об этом из новостей?“ Коллеги, вам самим не смешно?» — написал Плющенко.

Никита Сарновский, занявший первое место в мужских соревнованиях чемпионата России — 2026 по прыжкам в фигурном катании Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Сарновскому 18 лет. Месяц назад он стал чемпионом России по прыжкам. У Никиты есть большой потенциал, чтобы попасть в состав сборной страны и успешно выступать на международных соревнованиях. В этом сезоне на этапах Гран-при России он занял седьмое место в Москве и стал четвертым в Омске.

Софии Сарновской 13 лет. Несмотря на юный возраст, она уже владеет тройным акселем, а на тренировках нарабатывает четверной сальхов, делает заходы на четверные тулуп и лутц.

Как Тутберидзе объяснила переход Сарновских

Тутберидзе в интервью Okko Sport рассказала, что мама Сарновских позвонила ей в середине января. По словам тренера, женщина была в «очень эмоциональной тревоге за свою дочь, потому что там внутри происходили какие-то конфликты».

«Любая мать захочет защитить своего ребенка, это абсолютно нормально. Во-первых, я знаю эту семью, потому что первоначально они катались у нас. И я маме сказала: „Вы успокойтесь, потому что, как я вижу это со стороны, с вами работают. Вы очевидно в лидерах у этого тренера. С вами абсолютно точно работают индивидуально и, как показывает практика, работают хорошо“. Потому что эти дети так или иначе… да, где-то там проваливаются, но они все равно в „топах“, их знают. Поэтому говорить, что плохо работают, точно неправильно. Любое решение, принятое на эмоциях, скорее всего, будет неверным», — сказала Тутберидзе.

Она попросила маму фигуристов успокоиться, потому что впереди у них было несколько ключевых стартов. Тутберидзе отметила, что София и Никита хорошо выступали.

«Я наблюдала, что их выводят, с ними работают. И для себя решила, что все хорошо, потому что я, честно говоря, не считаю, что конфликт между родителями должен приводить к уходу спортсменов. Это неверное решение. Но потом я в новостях прочитала, что Сарновские ушли из школы „Ангелы Плющенко“. Мне тут же позвонили знакомые, директор позвонила, я говорю: „Нет, к нам они не доходили, значит, они куда-то ушли“. И уже через два дня позвонила мама и сказала, что да, мы ушли, можно ли мы к вам придем», — сказала Тутберидзе.

София Сарновская выступает на торжественном открытии академии фигурного катания Евгения Плющенко и Яны Рудковской Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Супруга Плющенко, продюсер и совладелец академии олимпийского чемпиона Яна Рудковская заявила, что «не хочет пиарить ситуацию» с уходом Сарновских к Тутберидзе.

«Пусть правда останется на совести каждого. Тем более все действующие лица ее хорошо знают», — сказала Рудковская.

Что сказала Тарасова об уходе Сарновских к Тутберидзе

В переходе фигуристов Софии и Никиты Сарновских от Плющенко к Тутберидзе заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не увидела ничего страшного.

«Женя [Плющенко] тоже хороший тренер. В этот период разрешены переходы. Кто хочет, тот и переходит. Ничего криминального в этом нет», — сказала NEWS.ru Тарасова.

Также она считает, что Плющенко «нужно сделать выводы» после ухода Сарновских в группу к Тутберидзе. По ее словам, если от тренера то и дело уходят спортсмены, то необходимо задуматься.

Кто еще ушел от Плющенко к Тутберидзе

Это далеко не первый случай, когда фигуристы уходят от Плющенко к Тутберидзе. В 2020 году команду олимпийского чемпиона пополнили Александра Трусова и Алена Косторная. Ранее обе тренировались у Тутберидзе. Косторная отмечала, что у Плющенко ей гораздо комфортнее.

«У Евгения Викторовича кардинально другой подход — более спокойный. Мы делаем все то же самое, и общая физическая подготовка где-то, может, даже сильнее. Но если на льду мне что-то не удается, никто не гонит, не кричит, не ругается. Предлагают повторить на следующей тренировке, а пока заняться другим», — сказала Косторная.

Алена Косторная Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако спустя год фигуристка вернулась к Тутберидзе. В том сезоне она стала лишь шестой в финале Кубка России и не попала в состав сборной России на чемпионат мира. Косторная вернулась к Тутберидзе, не предупредив тренерский штаб Плющенко.

«Для нашей академии на будущее это будет большим уроком. Я теперь буду отвечать только за тех спортсменов, которых тренирую лично, а также подписывать документы, по которым у спортсменов есть не только права, но и обязанности», — сказал Плющенко об уходе Косторной.

Трусова перешла к олимпийскому чемпиону в мае 2020-го.

«На мое решение работать с Евгением повлиял не только тот факт, что он был великим спортсменом. Для меня он прежде всего выдающаяся личность, и это гораздо важнее. Он прошел через тяжелые испытания, каждый раз находя в себе силы вновь вставать и побеждать», — объяснила свое решение Трусова.

Перейдя в «Ангелы Плющенко», фигуристка стала серебряным призером Олимпиады-2022 и заняла третье место на чемпионате мира. В середине января 2026-го Трусова объявила о возвращении к Тутберидзе. По словам спортсменки, она долго думала над выбором наставника после беременности и остановилась на тренере, с кем занималась большую часть карьеры.

«Я всю беременность думала, честно говоря, кого же я выберу в итоге. <…> Потому что за всю карьеру больше всего лет я тренировалась у нее. И мне с ней комфортнее заниматься, выступать. Когда с ней выходишь на старт, ты как будто всегда под защитой», — сказала Трусова.

Под руководством Тутберидзе фигуристка выступила на чемпионате России по прыжкам. Александра не смогла выйти в полуфинал турнира. Спортсменка планирует участвовать в Олимпиаде-2030.

