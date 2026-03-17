«Останется на совести каждого»: Рудковская об уходе Сарновских от Плющенко

Рудковская: правда в ситуации с уходом Сарновских останется на совести каждого

Яна Рудковская Яна Рудковская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Супруга двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская заявила, что не хочет пиарить ситуацию с уходом Никиты и Софии Сарновских из академии «Ангелы Плющенко». В разговоре с Odds она отметила, что правда останется на их совести.

Не хочу пиарить этот ответ и в целом эту ситуацию. Пусть правда останется на совести каждого. Тем более все действующие лица ее хорошо знают, — сказала Рудковская.

10 марта Сарновские в своих социальных сетях объявили, что покинули академию Плющенко, поблагодарив тренера и других специалистов клуба за совместную работу. Фигуристы продолжат свою карьеру под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Плющенко «нужно сделать выводы» после ухода Сарновских в группу к Тутберидзе. По ее словам, если от тренера то и дело уходят спортсмены, то необходимо задуматься.

До этого Плющенко признался, что никогда не стремился к карьере тренера, а лишь хотел основать собственную школу и руководить ею. Он рассказал, что путь в наставники начался случайно в 11 лет, когда Алексей Мишин взял его на сборы во Францию и поручил демонстрировать упражнения юным фигуристам.

Двое мужчин под наркотиками два дня резали девушку ножом и получили срок
Три сборные отказались играть с Россией на Кубке мира по хоккею
Юрист назвал причины, по которым можно лишиться премии
Девушка оставила родителей без единого гроша из-за мошенников
Военэксперт объяснил, почему летом ситуация для ВСУ станет критической
ВСУ пытались атаковать Россию за четыре часа с помощью 30 БПЛА
«Первоочередные»: Шойгу о целях Украины в России
Стало известно о масштабах разрушений культурного наследия Ирана
Появились детали освобождения Сопычи
Ресторатор объяснил, почему не появляются новые фудкорты
Аномальная жара или мощное похолодание? Погода в Москве до конца марта
Проект без сюрпризов: как раннее участие подрядчика снижает риски
Названо место, где похоронят Ершова
Замедление домашнего интернета в России: что известно, где не работает
Токаев объявил о первой в истории Казахстана амнистии
Новый удар по мигрантам: выдворять будут по широкому списку, что известно
Киберэксперт объяснил, безопасны ли домофоны с системой распознавания лиц
Токаев объявил 15 марта государственным праздником в Казахстане
В Госдуме ответили, грозит ли России кризис из-за запрета мессенджеров
Премьер Бельгии оправдался после слов о нормализации отношений с Россией
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

