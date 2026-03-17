«Останется на совести каждого»: Рудковская об уходе Сарновских от Плющенко Рудковская: правда в ситуации с уходом Сарновских останется на совести каждого

Супруга двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская заявила, что не хочет пиарить ситуацию с уходом Никиты и Софии Сарновских из академии «Ангелы Плющенко». В разговоре с Odds она отметила, что правда останется на их совести.

Не хочу пиарить этот ответ и в целом эту ситуацию. Пусть правда останется на совести каждого. Тем более все действующие лица ее хорошо знают, — сказала Рудковская.

10 марта Сарновские в своих социальных сетях объявили, что покинули академию Плющенко, поблагодарив тренера и других специалистов клуба за совместную работу. Фигуристы продолжат свою карьеру под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Плющенко «нужно сделать выводы» после ухода Сарновских в группу к Тутберидзе. По ее словам, если от тренера то и дело уходят спортсмены, то необходимо задуматься.

До этого Плющенко признался, что никогда не стремился к карьере тренера, а лишь хотел основать собственную школу и руководить ею. Он рассказал, что путь в наставники начался случайно в 11 лет, когда Алексей Мишин взял его на сборы во Францию и поручил демонстрировать упражнения юным фигуристам.