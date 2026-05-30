«Хороший человек»: Тарасова оценила поддержку россиян фигуристом Малининым

Заслуженные тренер СССР Татьяна Тарасова назвала хорошим человеком олимпийского чемпиона Илью Малинина после его публичной поддержки допуска российских фигуристов на международные соревнования, передает «Матч ТВ». Она отметила, что он оказался первым спортсменом такого уровня, который открыто заговорил об этой проблеме.

Мы за него и раньше болели, а теперь будем болеть вдвойне, — заявила заслуженный тренер.

Ранее американский фигурист Илья Малинин сообщал, что хотел бы видеть российских спортсменов на международных соревнованиях. Он отметил, что ему не нравится, когда происходят политические вмешательства.

До этого чемпионка мира Мария Бутырская заявила, что была шокирована провалом Малинина на Олимпиаде-2026. Он стал восьмым в турнире одиночников.

Также многократная чемпионка мира, России и Европы Ирина Слуцкая заявила, что у российской фигуристки Аделии Петросян не все получилось на Олимпиаде-2026, но фигуристка преодолела волнение и достойно выступила. Она назвала молодую спортсменку героиней. Слуцкая отметила, что на российских стартах очень высокий технический уровень.