11 марта 2026 в 08:00

«Она героиня»: Слуцкая оценила выступление Петросян на Олимпиаде-2026

Слуцкая: Петросян достойно выступила на Олимпиаде-2026

Аделия Петросян в показательных выступлениях на XXV зимних Олимпийских играх в Милане Аделия Петросян в показательных выступлениях на XXV зимних Олимпийских играх в Милане Фото: РИА Новости
У российской фигуристки Аделии Петросян не все получилось, но она преодолела волнение и достойно выступила на Олимпийских играх — 2026, заявила NEWS.ru призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая. Она назвала молодую спортсменку героиней.

Для меня она правда молодец, она героиня. Пускай что-то не получилось, но выходить в такой ситуации-то было сложно. Это первый международный старт. Приехать сразу же выступить на Олимпийских играх, и выступить достойно. Ошибки разберет ее тренер. Со стороны мне показалось, что Аделия каталась достаточно хорошо. Она была живой, у нее не было белого от страха лица и испуганных глаз. Она с настроением, с азартом выходила и делала то, что она могла в этот момент. Где-то Аделия радовалась, где-то расстроилась. В любом случае она достойно представила страну, — сказала Слуцкая.

Ранее Петросян завершила олимпийский турнир в Милане на шестой позиции, набрав в сумме за две программы 214,53 балла. Спортсменка, являющаяся трехкратной чемпионкой России и победительницей финала Гран-при России, исполнила короткую программу на 72,89 балла, а произвольную — на 141,64 балла.

