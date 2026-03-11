«Она героиня»: Слуцкая оценила выступление Петросян на Олимпиаде-2026

У российской фигуристки Аделии Петросян не все получилось, но она преодолела волнение и достойно выступила на Олимпийских играх — 2026, заявила NEWS.ru призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая. Она назвала молодую спортсменку героиней.

Для меня она правда молодец, она героиня. Пускай что-то не получилось, но выходить в такой ситуации-то было сложно. Это первый международный старт. Приехать сразу же выступить на Олимпийских играх, и выступить достойно. Ошибки разберет ее тренер. Со стороны мне показалось, что Аделия каталась достаточно хорошо. Она была живой, у нее не было белого от страха лица и испуганных глаз. Она с настроением, с азартом выходила и делала то, что она могла в этот момент. Где-то Аделия радовалась, где-то расстроилась. В любом случае она достойно представила страну, — сказала Слуцкая.

Ранее Петросян завершила олимпийский турнир в Милане на шестой позиции, набрав в сумме за две программы 214,53 балла. Спортсменка, являющаяся трехкратной чемпионкой России и победительницей финала Гран-при России, исполнила короткую программу на 72,89 балла, а произвольную — на 141,64 балла.