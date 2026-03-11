Стала известна сумма, которую США могут тратить на войну с Ираном за день

Стала известна сумма, которую США могут тратить на войну с Ираном за день В Сенате не стали опровергать, что США тратят $900 млн в день на войну с Ираном

Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Джон Тьюн в разговоре с представителями СМИ не стал отрицать, что страна может ежедневно тратить $900 млн на войну с Ираном. По его словам, которые транслировал телеканал C-SPAN, США в состоянии «решить задачу, которой давно пора было заняться», выход из этой ситуации повлияет на целые поколения, не только в регионе, но и в мире.

$900 млн — сумма значительная, — отметил он.

Ранее сообщалось, что западные СМИ обманывают общественность относительно трех сбитых в небе над Катаром американских истребителей. По словам аналитиков, скорее всего, их ликвидировали не «по ошибке», как хотят представить журналисты.

Также стало известно, что некоторые политики Латвии, Литвы, Эстонии и Польши публично поддержали боевые действия США и Израиля против Ирана, однако тон их заявлений изменился, когда цены на топливо взлетели. В частности, они начали выражать обеспокоенность последствиями войны на Ближнем Востоке — эти страны опасаются дальнейшего подорожания электроэнергии и товаров.