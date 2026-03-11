На Западе указали на крах одной из идей Трампа из-за войны с Ираном

На Западе указали на крах одной из идей Трампа из-за войны с Ираном Politico: агрессия против Ирана поставила под угрозу Совет мира Трампа

Начатые Израилем и США военные действия против Ирана ставят под угрозу существование Совета мира американского президента Дональда Трампа для урегулирования в секторе Газа, пишет Politico. С момента запуска в прошлом месяце совет «добился небольшого прогресса», который теперь застопорился.

По словам представителя американской администрации, пока что совет открыл счета во Всемирном банке и JP Morgan Chase. В публикации говорится, что сейчас США работают со странами-донорами, чтобы передать им банковские реквизиты. Более 20 государств обещали выделить на работу организации свыше $16 млрд (1,2 трлн рублей), из которых $10 млрд (790 млрд рублей) приходится на долю Вашингтона.

Индонезия уже заявила о намерении выйти из Совета мира из-за ударов по Ирану. В Вашингтоне продолжают переговоры с Джакартой, настаивая, что совет по-прежнему нацелен на обеспечение стабильной жизни и процветания для жителей Газы.

Ранее политолог Малек Дудаков пришел к выводу, что Совет мира утратит свое влияние без участия России. Он также констатировал, что в организации в основном присутствуют те страны, где у власти находятся протрамповские силы, будь то Венгрия, Аргентина, Израиль либо государства, которым очень выгодно вести торговые отношения и заключать сделки с администрацией Трампа.