Политолог ответил, что будет с Советом мира без участия России Политолог Дудаков: Совет мира потеряет свое влияние без участия России

Совет мира утратит свое влияние без участия России, заявил NEWS.ru политолог Малек Дудаков. По его словам, лидеры большинства стран в этом объединении находятся под влиянием президента США Дональда Трампа.

В Совете мира в основном присутствуют те страны, где у власти протрамповские силы, будь то Венгрия, Аргентина, Израиль либо государства, которым очень выгодно вести торговые отношения и заключать сделки с администрацией Трампа — монархии Персидского залива, представители Центральной Азии и Южной Европы. Я думаю, вряд ли они будут отказываться участвовать в работе этого совета без России. Но другое дело, что без нас, честно говоря, это все превращается в междусобойчик для тех, с кем Трампу легко договариваться. И, конечно, возможностей влиять на мировые процессы у них будет не так много, — поделился Дудаков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия не будет участвовать в первом заседании Совета мира по урегулированию конфликта в секторе Газа. Мероприятие запланировано на 19 февраля в Вашингтоне.