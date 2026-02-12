Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 11:57

Захарова ответила, примет ли Россия участие в первом заседании Совета мира

Захарова: Россия не примет участия в первом заседании совета мира по Газе

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия не примет участия в первом заседании Совета мира по урегулированию конфликта в секторе Газа, сообщила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент NEWS.ru. Ожидается, что первое заседание нового межгосударственного органа состоится в Вашингтоне 19 февраля.

Россия не будет представлена на заседании Совета мира, — сказала Захарова.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Совет мира, созданный США, не сможет заменить Организацию Объединенных Наций. Он отметил, что американцы не очень любят ООН, потому что там нужно договариваться и искать компромиссы.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия до сих пор не получила никакой реакции от международного сообщества на предложение о переводе средств из замороженных активов в Совет мира. Идея была выдвинута на высшем уровне с целью направить эти ресурсы на гуманитарные нужды и восстановление стабильности в кризисных регионах, таких как Палестина.

Мария Захарова
МИД РФ
США
заседания
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодой россиянин устроил «террор» на железной дороге
Песков раскрыл, куда нужно обращаться по вопросу замедления Telegram
Сообщник анапского стрелка сознался в подстрекательстве
Налет на Ухту, эвакуация, «марафон истязаний»: ВСУ атакуют РФ 12 февраля
«40 лет нашей дружбы»: Генри Резник о личности Падвы
В Кремля рассказали о позиции Путина по месту встречи с Зеленским
«При желании можно»: в Кремле заговорили о контактах Путина с Макроном
Песков заявил о расколе Европы из-за России
«Это титан»: Резник, Барщевский, Москалькова прощаются с адвокатом Падвой
«Развивающийся мессенджер»: в Кремле назвали лучшую альтернативу Telegram
Врач перечислила основные симптомы метеочувствительности
«Товарооборота нет»: Песков высказался о возможных пошлинах США из-за Кубы
Получившая срок за воровство француженка выиграла второе золото Олимпиады
Почему не работает Telegram сегодня, 12 февраля: замедление, разблокировка
Гигантская сосулька напугала жителей Петропавловска-Камчатского
Фигурист Энберт оценил шансы Малинина на второе золото Олимпиады-2026
Появились кадры, как САУ Caesar проиграла битву российскому «Ланцету»
Цены на билеты с участием Ефремова взлетели до московской зарплаты
В Кремле пообещали следить за ситуацией с резким ростом тарифов ЖКХ
В МИД раскрыли, почему Европа не даст 250 истребителей Киеву
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.