Захарова ответила, примет ли Россия участие в первом заседании Совета мира Захарова: Россия не примет участия в первом заседании совета мира по Газе

Россия не примет участия в первом заседании Совета мира по урегулированию конфликта в секторе Газа, сообщила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент NEWS.ru. Ожидается, что первое заседание нового межгосударственного органа состоится в Вашингтоне 19 февраля.

Россия не будет представлена на заседании Совета мира, — сказала Захарова.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Совет мира, созданный США, не сможет заменить Организацию Объединенных Наций. Он отметил, что американцы не очень любят ООН, потому что там нужно договариваться и искать компромиссы.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия до сих пор не получила никакой реакции от международного сообщества на предложение о переводе средств из замороженных активов в Совет мира. Идея была выдвинута на высшем уровне с целью направить эти ресурсы на гуманитарные нужды и восстановление стабильности в кризисных регионах, таких как Палестина.