Новая тактика ВС РФ и атака на Саратов: новости СВО к утру 5 марта

Расчеты беспилотников группировки «Север» уничтожили позиции ВСУ в Сумской области, три человека пострадали в результате атаки беспилотников в Саратовской области, украинские спецслужбы организуют в интернете травлю детей, эвакуированных с прифронтовой территории Харьковской области. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 4 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Политолог рассказал о перспективах переговоров РФ и Украины

Перспективы урегулирования украинского конфликта в настоящий момент отсутствуют, а переговорный процесс между Москвой и Киевом зашел в тупик, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог и политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, причиной стали действия Запада, направленные на срыв любых мирных инициатив.

Он отметил, что нет конкретной даты и места следующих переговоров между российской и украинской сторонами. По его словам, предложения о создании буферных зон или взаимном отводе войск не имеют под собой реальной основы и выдвигаются Зеленским исключительно для того, чтобы сделать невозможным любое компромиссное решение.

Дроны «Севера» разнесли опорники ВСУ в Сумской области

Расчеты беспилотников группировки «Север» уничтожили позиции ВСУ в Сумской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Под удар попали средства связи, опорные пункты и живая сила противника.

В ведомстве отметили, что уничтожение позиций противника снижает боеготовность ВСУ. Это позволяет российским военным расширять буферную зону безопасности.

ПВО за три часа сбила 48 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны за три часа уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны были самолетного типа.

Кроме того, три дрона ликвидировано над акваторией Азовского моря, по два — над территориями Белгородской и Курской областей, а также над Краснодарским краем. Еще один БПЛА сбит на подлете к Воронежу, отмечено в сообщении МО РФ.

Омбудсмен раскрыла, на какие ухищрения идет Киев для травли детей

Украинские спецслужбы организуют в интернете травлю детей, эвакуированных с прифронтовой территории Харьковской области в российские регионы, а также склоняют их к совершению терактов, заявила уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская. По ее словам, личные данные эвакуированных детей, включая фотографии, распространяются в открытом доступе, а с помощью технологий искусственного интеллекта изображения трансформируются в непристойные формы.

Омбудсмен также напомнила, что в сентябре 2022 года, спасаясь от обстрелов со стороны ВСУ, в российские регионы эвакуировались около 70 тыс. жителей Харьковской области, из которых порядка 20 тыс. — дети.

Три человека пострадали при атаке на Саратовскую область

Около полуночи Telegram-канал SHOT написал, что 20 взрывов прогремели над Саратовом и Энгельсом, силы ПВО отражали атаку украинских беспилотников. Как рассказали SHOT местные жители, за полчаса в разных частях Саратова и Энгельса произошло от 17 до 20 хлопков. Канал написал, что после взрывов в городах несколько раз мелькал свет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Позднее глава региона Роман Бусаргин в Telegram-канале заявил, что три человека пострадали в результате атаки беспилотников в Саратовской области. По его словам, также повреждены гражданские объекты.

Американский доброволец ВС РФ оценил новшества в тактике и технике СВО

Ход специальной военной операции рождает новую тактику, новые технологии — вообще новые виды ведения боевых действий, сказал NEWS.ru доброволец ВС РФ американского происхождения Сет Нанн. По его словам, Запад и особенно Европа отстают в понимании этих новшеств.

Он отметил, что если в США понимают важность военных новаций, то Европа скатывается к их игнорированию.

