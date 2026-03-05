Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 07:25

Китай пообещал ударить по тайваньским сепаратистам

Китай в 2026 году будет урегулировать вопрос воссоединения с Тайванем и наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за независимость острова, следует из доклада, рассматриваемого на 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. В документе подчеркивается, что Пекин в наступившем году будет действовать в направлении мирного развития отношений между двумя берегами пролива, передает РИА Новости.

Мы будем наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за так называемую «независимость Тайваня», противостоять вмешательству внешних сил, способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, продвигать вперед великое дело воссоединения Родины, — сказано в документе.

Ранее американские СМИ писали, что ЦРУ тайно предупредило Apple, Nvidia и AMD о возможном вторжении Китая на Тайвань к 2027 году. По информации источника, предупреждение было частью кампании двух последних администраций США. Отмечается, что таким образом Белый дом стремится убедить Силиконовую долину отказаться от производства микросхем на острове.

