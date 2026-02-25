Секс-календарь стал уликой в деле о 24 изменах после 23 лет брака

В Тайване суд обязал любовницу женатого мужчины выплатить его супруге крупную компенсацию за разрушение семьи, пишет Mothership. Женщина должна будет отдать $200 тысяч тайваньских долларов (490 тыс. рублей). Мужчина решился на измену после 23 лет брака.

В 2024 году он начал отношения с другой женщиной, передал ей ключи от своей квартиры. За четыре месяца у них было 24 интимные встречи. О каждой из них тайванец делал пометки в личном календаре, где также ставил оценки качеству свиданий.

Когда законная супруга узнала о происходящем, она попыталась урегулировать вопрос мирно и потребовала от соперницы денежной компенсации. Однако та отказалась платить и сама предложила обратиться в суд.

В качестве доказательств неверности были представлены календарь с записями мужа, тайно сделанная аудиозапись разговора жены с любовницей, а также запись интимного общения мужа с его пассией. Ответчица сначала утверждала, что их связывала лишь дружба.

Под тяжестью улик мужчина признался как минимум в 10 сексуальных контактах с ней. Суд счел женщину виновной, поскольку она знала о том, что избранник женат, но все равно вступила с ним в отношения.

