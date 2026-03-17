17 марта 2026 в 22:54

Стала известна причина смерти патриарха Грузии

Минздрав Грузии: патриарх Илия II умер из-за полиорганной недостаточности

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Причиной смерти 93-летнего католикоса-патриарха всея Грузии Илии II стала полиорганная недостаточность, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Сарджвеладзе. По его словам, у пациента развилась легочная, почечная и сердечная недостаточность, что привело к неспособности организма поддерживать давление.

Это было неожиданным, но в то же самое время ожидаемым, потому что такой результат мог настать в любое время при такой нестабильной ситуации, — заявил Сарджвеладзе.

Патриарх был госпитализирован в ночь на вторник с желудочным кровотечением. Илия II находился в реанимации Кавказского медицинского центра в Тбилиси. Несмотря на усилия врачей, спасти предстоятеля Грузинской православной церкви не удалось. Его смерть стала тяжелой утратой для всей Грузии.

До этого в Тбилиси скончался бессменный руководитель Тбилисского русского драматического театра Николай Свентицкий. Режиссеру было 69 лет. При жизни он внес неоценимый вклад в развитие литературного и сценического диалога, за что был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Награду ему вручили в том числе и за укрепление российско-грузинских культурных связей.

