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11 июня 2026 в 01:32

«Зенит» продлил контракт с 18-летним чемпионом России

«Зенит» продлил контракт с футболистом Даниилом Кондаковым

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с полузащитником Даниилом Кондаковым, сообщила пресс-служба команды. Новое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2030/31.

Кондакову 18 лет. Игрок выступает за «Зенит» с января 2026 года. В сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в 15 матчах за петербургский клуб в различных турнирах. За это время он отметился тремя голевыми передачами. Вместе с «Зенитом» Кондаков стал чемпионом России по итогам сезона-2025/26.

В мае петербургский «Зенит» в 11-й раз в своей истории завоевал титул чемпиона России по футболу, установив абсолютный рекорд страны по этому показателю. Победный и единственный мяч в решающем матче против «Ростова» на 14-й минуте встречи забил с пенальти нападающий Александр Соболев.

До этого стало известно, что победу клуба предсказал экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев. Он считал, что команде достаточно сыграть вничью в Ростове-на-Дону. Что касается «Краснодара», то, как отмечал Пономарев, их «поезд ушел» на прошлом матче.

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