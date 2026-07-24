В состав воронежского «Факела» войдет один из защитников «Зенита»

В состав воронежского «Факела» войдет один из защитников «Зенита» Защитник петербургского «Зенита» Бардачев перейдет в воронежский ФК «Факел»

Защитник петербургского «Зенита» Матвей Бардачев планирует поехать в Воронеж, чтобы пройти медицинский осмотр и официально войти в состав клуба «Факел», пишет Neva.Today со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова. Именно там он подпишет арендное соглашение.

Согласно документу, воронежцы будут платить 30% от зарплаты футболиста. Остальную часть будет компенсировать «Зенит». Уточняется, что последние два года спортсмен играл за «Урал».

Ранее экс-футболист «Сельты», красно-белых и сборной России Александр Мостовой заявил, что «Зенит» и «Спартак» одержат победы в матчах первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Свои стартовые поединки против «Акрона» и «Родины» коллективы проведут 25 июля. Новый сезон РПЛ стартует 24 июля матчем между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой».