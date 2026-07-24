Тренер киевского «Динамо» отреагировал на флаг России в матче Лиги Европы Тренер киевского «Динамо» Костюк назвал провокацией флаг России на игре с ПАОКом

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк назвал провокацией появление флага России на трибунах во время первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы с греческим ПАОКом, его слова передает «Суспільне». Отмечается, что национальную атрибутику пронесли болельщики греческого клуба.

Они намеренно принесли русский флаг. Вы видели, что наши болельщики во время матча смещались к той трибуне, а после игры футболисты также выразили свое негодование. Считаю, что это сознательная провокация со стороны людей, которые не понимают, что происходит в нашей стране. Очень неприятная ситуация, — сказал Костюк.

Встреча между командами завершилась победой ПАОКа со счетом 3:2. Ответный матч состоится 30 июля в Салониках.

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