Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 15:15

Тренер киевского «Динамо» отреагировал на флаг России в матче Лиги Европы

Тренер киевского «Динамо» Костюк назвал провокацией флаг России на игре с ПАОКом

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк назвал провокацией появление флага России на трибунах во время первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы с греческим ПАОКом, его слова передает «Суспільне». Отмечается, что национальную атрибутику пронесли болельщики греческого клуба.

Они намеренно принесли русский флаг. Вы видели, что наши болельщики во время матча смещались к той трибуне, а после игры футболисты также выразили свое негодование. Считаю, что это сознательная провокация со стороны людей, которые не понимают, что происходит в нашей стране. Очень неприятная ситуация, — сказал Костюк.

Встреча между командами завершилась победой ПАОКа со счетом 3:2. Ответный матч состоится 30 июля в Салониках.

Ранее глава Ла Лиги Хавьер Тебас призвал президента ФИФА Джанни Инфантино уйти в отставку после скандалов на чемпионате мира-2026 в США. Функционер раскритиковал действия Инфантино за отдельные решения, включая отмену дисквалификации форварда американской сборной Фоларина Балогуна.

Спорт
Лига Европы
Футбол
флаг России
провокации
болельщики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач назвала неочевидный признак энцефалита
Жителей столичного региона предупредили о погодных катаклизмах в августе
Синоптик рассказал о погоде в Москве в августе
В Кирове рассказали о состоянии пострадавших после атаки ВСУ
Жителя Мурманской области осудили за кражи в нескольких компаниях
Тело россиянина сгнило в морге из-за не работавших холодильников
Глава ЦБ рассказала, каким должно быть смягчение денежно-кредитной политики
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
Врач ответил, возможна ли аллергическая реакция на витамины
Симоньян объявила об открытии предзаказа своей новой книги
Спасатель объяснил, как правильно одеваться на прогулку в лес
Ребенку извлекли из живота осколок после атаки дрона в ЛНР
Долларовых миллионеров в России стало больше
В Думе спрогнозировали падение ключевой ставки к концу года
В Госдуме ответили, какую меру поддержки получат саперы МЧС в зоне СВО
Сборная России не смогла выйти в финал Кубка мира
Отдыхающие погубили выброшенного на берег дельфина в Анапе
Жителя Петербурга задержали за опасную перевозку ребенка на мопеде
Названо число эвакуированных из-за лесных пожаров во Франции
Набиуллина раскрыла последствия удорожания топлива
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.