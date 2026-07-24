Американские демократы согласились проголосовать за законопроект Грэма Axios: демократы в сенате США согласны проголосовать за закон Грэма о санкциях

Представители демократической партии готовы отдать свой голос за законопроект сенатора Линдси Грэма о новых санкциях против Москвы и ее партнеров, сообщает портал Axios. Документ вводит пошлины до 500% на прямой импорт из России в США. Также закон подразумевает наделять американского президента правом введением пошлины до 100% в отношении стран, лидирующих по закупке российских энергоресурсов.

Демократы дали понять своим республиканским коллегам, что они готовы проголосовать уже на следующей наделе по пакету антироссийских санкций, в который входит озвученное в последний момент требование президента (Дональда) Трампа о включении в закон Ирана, — говорится в статье.

Уточняется, что некоторые демократы в сенате против нового закона, однако их недостаточно для прекращения принятия. В частности, сенатор Рэнд Пол раскритиковал законопроект Грэма. Он считает, что вся финансовая нагрузка в итоге ляжет на американский народ. Пол убежден, что введение пошлин также поспособствует ухудшению отношений между США и Китаем.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не намерен вводить ограничительные меры против России исключительно в память о Грэме. Текущая стратегия Белого дома не подразумевает разрыва отношений с Москвой, а любые инициативы конгресса рассматриваются исключительно как инструмент для будущего торга.