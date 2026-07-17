Политолог ответил, введет ли Трамп санкции против РФ ради дани памяти Грэму

Американский лидер Дональд Трамп не намерен вводить ограничительные меры против России исключительно в память о сенаторе, представителе Республиканской партии США Линдси Грэме, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, текущая стратегия Белого дома не подразумевает разрыв отношений с Москвой, а любые инициативы конгресса рассматриваются исключительно как инструмент для будущего торга.

В вопросе принятия законопроекта Грэма о санкциях против РФ не идет речь, чтобы разругаться с Москвой. Трамп изначально не строит какие-то партнерские отношения, поэтому смотреть на ситуацию через эту призму просто неправильно. Стратегически глава Белого дома исповедует следующую доктрину: если законопроект будет принят, он его может подписать, может не подписать или придержать. Трамп не обязан реализовывать пошлины в размере 100% против стран, которые закупают у России энергоресурсы. Поэтому здесь глава Белого дома не мыслит категориями ссоры или дружбы с Москвой. Тут другая причина — попытка создать инструмент, который может быть использован как «чеховское ружье». Он сказал о «дани памяти Грэму» ради красного словца, — пояснил Дубравский.

Ранее более 60 американских сенаторов поддержали законопроект Грэма о санкциях против России. Сроки рассмотрения документа в сенате пока не определены. Законопроект предусматривает введение вторичных пошлин в размере 100% в отношении стран, которые продолжают покупать российские нефть и газ.