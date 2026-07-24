Российского подростка задержали за попытку поджога АЗС

Четырнадцатилетний подросток, которому угрожали неизвестные, попытался поджечь автозаправочную станцию в Мытищах и был задержан, сообщила начальник управления информации подмосковного главка МВД Татьяна Петрова. Инцидент произошел на Олимпийском проспекте, в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции правонарушитель был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств. Им оказался 14-летний местный житель, — сказала Петрова.

В ходе допроса подросток пояснил, что в мессенджере неизвестные, применяя психологическое давление и угрозы, склонили его к совершению преступления. Следуя их указаниям, он облил топливный терминал легковоспламеняющейся жидкостью, однако был остановлен работниками АЗС и передан полиции, возгорания не допущено. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества), суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в Мытищах мужчина попытался поджечь одну из колонок на автозаправочной станции, принеся с собой бутылку с горючей жидкостью. Инцидент произошел 17 июля, когда фигурант облил колонку легковоспламеняющейся жидкостью. Мужчина, по данным следствия, действовал по предварительному сговору с неустановленными лицами.