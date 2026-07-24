Мать застрелила сына, замуровала тело и неделями выдавала себя за него Суд приговорил американку к пожизненному заключению за убийство сына

Жительницу американского штата Миссисипи Джерри Роби приговорили к пожизненному заключению за убийство 42-летнего сына Джона Гейтера, пишет Daily Mail. Преступление произошло в 2023 году. Уточняется, что 69-летняя женщина застрелила сына, спрятала его тело за фальшивой стеной и несколько недель выдавала себя за него в телефонных разговорах и переписке.

Полиция начала поиски Гейтера в декабре 2023 года после обращения его брата. Он рассказал, что около недели не получал от родственника никаких сообщений, хотя мужчина должен был отправиться в Луизиану для покупки автомобиля. Позже мачеха и брат Гейтера вновь обратились в полицию. Они рассказали, что получали звонки и сообщения с номера мужчины, однако усомнились, что их отправлял он сам.

18 января 2024 года правоохранители провели обыск в доме Роби в городе Галфпорт и обнаружили фальшивую стену. За ней находилась коробка с телом Гейтера. Следствие установило, что мужчина умер от огнестрельного ранения в затылок. В суде Роби заявила, что застрелила сына, чтобы якобы «избавить его от страданий» из-за депрессии.

Ранее жителя Великобритании заподозрили в жестоком убийстве жены и двух дочерей. По версии следствия, мужчина расправился с семьей, после чего сбежал в Зимбабве. Тела погибших обнаружили в доме в Грейт-Денеме недалеко от Бедфорда. Полиция Великобритании начала расследование обстоятельств произошедшего.