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10 июля 2026 в 11:13

Мужчина жестоко расправился со своей семьей и скрылся в Зимбабве

Британец зарезал жену и двух дочерей и сбежал в Зимбабве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жителя Великобритании заподозрили в жестокой расправе над женой и двумя дочерьми, передает Metro. По версии следствия, мужчина зарезал свою семью, после чего сбежал в Зимбабве. Тела убитых обнаружили в доме в Грейт-Денеме недалеко от Бедфорда. Полиция Великобритании расследует обстоятельства их гибели.

О случившемся стало известно после того, как родственники и знакомые несколько дней не могли связаться с семьей. Главным подозреваемым по делу проходит 45-летний глава семейства, который, по данным следствия, покинул страну через аэропорт Хитроу и в настоящее время находится в Зимбабве.

Представители полиции заявили, что намерены задействовать все предусмотренные законом меры, и призвали мужчину явиться с повинной. Причины трагедии пока остаются неизвестными, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Амурской области женщина убила скалкой своего мужа в ходе бытовой ссоры. Инцидент произошел в частном доме, причиной конфликта стали личные неприязненные отношения.

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