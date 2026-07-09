Россиянка размозжила голову мужа скалкой во время ссоры Жительница Амурской области убила мужа ударом скалки в порыве гнева

Бытовой конфликт между супругами обернулся трагедией в селе Дальневосточном Ромненского района Амурской области — в ходе драки женщина убила мужа деревянной скалкой, сообщает региональное управление Следственного комитета России. Инцидент произошел в частном доме, где проживала семья. Причиной ссоры стали личные неприязненные отношения, вспыхнувшие на почве бытовых разногласий.

По данным ведомства, в разгар выяснения отношений женщина нанесла мужчине сильный удар кухонной утварью в височную область. Мужчина потерял сознание и упал. Прибывшие по вызову медики констатировали его смерть — полученная черепно-мозговая травма оказалась фатальной.

Соседи рассказали, что в семье периодически вспыхивали ссоры, однако к фатальным последствиям они не приводили. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемая задержана, в ближайшее время планируется ее допрос. Для установления точной причины смерти и механизма образования травм назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее жительница Санкт-Петербурга убила своего мужа после отказа платить за ипотеку. В ходе конфликта она взяла кухонный нож и нанесла супругу не менее четырех ударов в область шеи.