08 апреля 2026 в 18:22

Россиянка жестоко убила мужа за улыбку и отказ платить ипотеку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Жительница Санкт-Петербурга убила своего мужа после отказа платить за ипотеку, ей также не нравился его образ жизни, пишет Telegram-канал Baza. Между парой произошла ссора в квартире на Петергофском шоссе.

Женщина еще в марте высказывала претензии супругу, что он стал больше времени уделять себе, развлекаться и чаще улыбаться. В ходе конфликта она взяла кухонный нож и нанесла мужу не менее четырех ударов в область шеи, после чего покинула квартиру, оставив тело в комнате. Погибшего обнаружили только в апреле, когда соседи пожаловались на сильный неприятный запах.

Сначала женщина отрицала свою причастность и утверждала, что давно не общалась с мужем и не виделась с ним. Однако после предъявления доказательств она признала вину. СК возбудил уголовное дело.

Ранее стало известно, что жителя Таганрога, застрелившего своих отца и мать, обнаружили без признаков жизни. По информации источника, тело находилось в салоне автомобиля Kia Sportage в 20 километрах от города. Мужчина регулярно конфликтовал с родителями, и именно эти ссоры силовики считают основной причиной преступления.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России указали с кого взял пример Нетаньяху
Ормуз снова открыт, тайна мертвой москвички, бегство британцев: что дальше
Краснодарских судей заподозрили в краже земли на 12,5 тыс. гектаров
Москва и Баку договорились укреплять союзническое взаимодействие
«Россия выйдет из тени»: забытое предсказание Жириновского напугало Запад
Илон Маск обратился в суд, чтобы отстранить Альтмана от управления OpenAI
Экс-глава Ростовской области отреагировал на планы отсудить его имущество
Напавшему на учительницу подростку избрали меру пресечения
«Ты обалдела?»: Бузова раскрыла правду о фите с Инстасамкой
Сбежал от жены к блондинке? Пропавшего героя СВО ищут неделю: подробности
В России могут рухнуть цены на самый популярный продукт
Израиль едва не убил главу МИД Бельгии
В посольстве раскрыли, есть ли жертвы среди россиян при атаках на Ливан
США и Иран разошлись в понимании мирного плана
Все сотрудники одного военкомата были отправлены на фронт
Дроны атаковали дипучреждение США и аэропорт в Багдаде
Раскрыто, когда Батраков может оставить «Локомотив» ради французов
Ливан раскрыл огромные потери после атак Израиля
Коррупционное имущество экс-замглавы Кубани оценили в 338,6 млн рублей
В Берлине пенсионера задержали за акцию протеста против Мерца
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

