Россиянка жестоко убила мужа за улыбку и отказ платить ипотеку

Жительница Санкт-Петербурга убила своего мужа после отказа платить за ипотеку, ей также не нравился его образ жизни, пишет Telegram-канал Baza. Между парой произошла ссора в квартире на Петергофском шоссе.

Женщина еще в марте высказывала претензии супругу, что он стал больше времени уделять себе, развлекаться и чаще улыбаться. В ходе конфликта она взяла кухонный нож и нанесла мужу не менее четырех ударов в область шеи, после чего покинула квартиру, оставив тело в комнате. Погибшего обнаружили только в апреле, когда соседи пожаловались на сильный неприятный запах.

Сначала женщина отрицала свою причастность и утверждала, что давно не общалась с мужем и не виделась с ним. Однако после предъявления доказательств она признала вину. СК возбудил уголовное дело.

