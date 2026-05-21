Бывшему мэру Белгорода изменили меру пресечения

Свердловский районный суд Белгорода изменил меру пресечения бывшему главе города Антону Иванову. Из СИЗО он отправлен под домашний арест, говорится в картотеке суда.

В феврале 2025 года экс-чиновника приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 11,3 млн рублей за взятки и превышение полномочий. Однако в декабре областной суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Определение (постановление) отменено с применением судом домашнего ареста, — указано в публикации.

До вынесения нового приговора экс-мэр будет находиться под домашним арестом. Иванов также занимал пост генерального директора АО «Белгородская ипотечная корпорация».

