21 мая 2026 в 22:58

Бывшему мэру Белгорода изменили меру пресечения

Свердловский районный суд Белгорода изменил меру пресечения бывшему главе города Антону Иванову. Из СИЗО он отправлен под домашний арест, говорится в картотеке суда.

В феврале 2025 года экс-чиновника приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 11,3 млн рублей за взятки и превышение полномочий. Однако в декабре областной суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Определение (постановление) отменено с применением судом домашнего ареста, — указано в публикации.

До вынесения нового приговора экс-мэр будет находиться под домашним арестом. Иванов также занимал пост генерального директора АО «Белгородская ипотечная корпорация».

Ранее сообщалось, что главный архитектор Алушты Александр Струбалин 20 мая был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Другие подробности не приводятся. Официальные правоохранительные органы республики ситуацию пока не комментировали. Струбалин занимался управлением градостроительства и архитектуры города. Также он имеет звание заслуженного архитектора Крыма.

Бывшему мэру Белгорода изменили меру пресечения
