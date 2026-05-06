День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 13:13

Суд изменил меру пресечения главе Уфы

Главе Уфы Мавлиеву изменили меру пресечения на домашний арест

Ратмир Мавлиев Ратмир Мавлиев Фото: РИА Новости / СК РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Главе города Уфы Ратмиру Мавлиеву изменили меру пресечения на домашний арест, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его информации, такое решение принял Верховный суд Башкирии.

Арест отменен, избран домашний арест на два месяца, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2025 году Мавлиев, используя свои полномочия в сфере градостроительства, потребовал от представителя строительной организации взятку в виде услуг имущественного характера за общее покровительство. Речь шла о приобретении земельного участка стоимостью свыше 13 млн рублей за счет средств застройщика. В дальнейшем, как считают следователи, чиновник намеревался оформить права на эту землю в своих интересах.

До этого адвокат Мавлиева Марат Самойлов сообщил, что глава города обжаловал арест по уголовному делу о взяточничестве. По словам правозащитника, соответствующий вопрос будет изучен Верховным судом республики.

Ранее прокуратура Нижегородской области направила в суд иск о взыскании 328 млн рублей с бывшего первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, обвиняемого во взятке, а также с аффилированных с ним лиц. Установлено, что с 2022 по 2025 год экс-чиновник участвовал в управлении коммерческими структурами через доверенных лиц.

Регионы
Уфа
суды
меры пресечения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.