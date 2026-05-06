Суд изменил меру пресечения главе Уфы

Главе города Уфы Ратмиру Мавлиеву изменили меру пресечения на домашний арест, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его информации, такое решение принял Верховный суд Башкирии.

Арест отменен, избран домашний арест на два месяца, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2025 году Мавлиев, используя свои полномочия в сфере градостроительства, потребовал от представителя строительной организации взятку в виде услуг имущественного характера за общее покровительство. Речь шла о приобретении земельного участка стоимостью свыше 13 млн рублей за счет средств застройщика. В дальнейшем, как считают следователи, чиновник намеревался оформить права на эту землю в своих интересах.

До этого адвокат Мавлиева Марат Самойлов сообщил, что глава города обжаловал арест по уголовному делу о взяточничестве. По словам правозащитника, соответствующий вопрос будет изучен Верховным судом республики.

Ранее прокуратура Нижегородской области направила в суд иск о взыскании 328 млн рублей с бывшего первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, обвиняемого во взятке, а также с аффилированных с ним лиц. Установлено, что с 2022 по 2025 год экс-чиновник участвовал в управлении коммерческими структурами через доверенных лиц.