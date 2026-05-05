Мэр Уфы обжаловал арест

Решение суда о содержании под стражей главы города Уфы Ратмира Мавлиева до 11 июля обжаловано в вышестоящую инстанцию, сообщил его адвокат Марат Самойлов. По словам правозащитника, которые приводит РИА Новости, вопрос будет изучен ВС республики.

По версии следствия, в 2025 году Мавлиев, используя свои полномочия в сфере градостроительства, потребовал от представителя строительной организации взятку в виде услуг имущественного характера за общее покровительство. Речь шла о приобретении земельного участка стоимостью свыше 13 млн рублей за счет средств застройщика. В дальнейшем, как считают следователи, чиновник намеревался оформить права на эту землю в своих интересах.

Ранее в Орловской области потребовали взыскать более 275 млн рублей с экс-главы регионального УГИБДД Александра Коршунова, трех физических и нескольких юрлиц. Прокуратура намерена изъять доходы, полученные с нарушением антикоррупционного законодательства.