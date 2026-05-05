День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 13:36

Мэр Уфы обжаловал арест

Мэр Уфы Мавлиев обжаловал арест по делу о взяточничестве

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Решение суда о содержании под стражей главы города Уфы Ратмира Мавлиева до 11 июля обжаловано в вышестоящую инстанцию, сообщил его адвокат Марат Самойлов. По словам правозащитника, которые приводит РИА Новости, вопрос будет изучен ВС республики.

Решение суда обжаловано, будет рассмотрено в Верховном суде Республики Башкортостан, — отметил адвокат.

По версии следствия, в 2025 году Мавлиев, используя свои полномочия в сфере градостроительства, потребовал от представителя строительной организации взятку в виде услуг имущественного характера за общее покровительство. Речь шла о приобретении земельного участка стоимостью свыше 13 млн рублей за счет средств застройщика. В дальнейшем, как считают следователи, чиновник намеревался оформить права на эту землю в своих интересах.

Ранее в Орловской области потребовали взыскать более 275 млн рублей с экс-главы регионального УГИБДД Александра Коршунова, трех физических и нескольких юрлиц. Прокуратура намерена изъять доходы, полученные с нарушением антикоррупционного законодательства.

Регионы
Уфа
суды
взяточничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
Коц: дроноводы вывели из строя три украинские РЛС в глубоком тылу
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
ВСУ целенаправленно расстреляли из «Града» семью под Брянском
Суд изъял миллиарды рублей у основателя «Русагро»
«Новый вызов»: военэксперт о создании альянса ЕС и Украины по беспилотникам
Огонь охватил мансарду жилого дома в Новой Москве
Политолог оценил перспективы вступления Армении в Евросоюз
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.