К экс-главе УГИБДД подали иск на 275 млн рублей

Прокуратура Орловской области направила в суд исковое заявление о взыскании более 275 млн рублей с экс-главы регионального УГИБДД Александра Коршунова, трех физических и нескольких юрлиц, сообщили в пресс-службе ведомства. Надзорный орган намерен изъять доходы, полученные с нарушением антикоррупционного законодательства.

Суд Орла признал полковника виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Следствием установлено, что с 2010 по 2023 годы Коршунов лично и через доверенное лицо контролировал и участвовал в коммерческой деятельности трех организаций. За счет покровительства и преимуществ по службе эти фирмы получили незаконный доход, который Коршунов не задекларировал и скрыл от контролирующих органов.

Ранее прокуратура Нижегородской области направила в суд иск о взыскании 328 млн рублей с бывшего первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, обвиняемого во взятке, а также с аффилированных с ним лиц. Установлено, что экс-чиновник участвовал в управлении коммерческими структурами через доверенных лиц в период с сентября 2022 года по сентябрь 2025 года.