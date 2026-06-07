Порядок оформления пьяных водителей в 2026 году: правила, сумма штрафа

В России меняется порядок оформления пьяных водителей. Президент Владимир Путин подписал закон, который сокращает количество обязательных документов, а это значит, что инспекторы ГИБДД будут тратить на бумажную работу меньше времени. Что именно изменилось, как теперь проходит процедура проверки, какое наказание грозит за пьяную езду и что делать, если инспектор ошибается, — в материале NEWS.ru.

Почему решили поменять правила

Пьяные водители — одна из главных угроз на дорогах. По данным ГИБДД, в прошлом году в России было зафиксировано более 11 тыс. аварий с участием таких лиц. Однако до сих пор процедура оформления нарушителя была довольно запутанной. Так, при выявлении водителя с признаками опьянения сотрудникам ГИБДД требовалось составить до пяти отдельных документов, на все это уходило от 20 до 30 минут. Поэтому в МВД России и предложили упростить жизнь инспекторам.

В мае 2026 года Государственная дума приняла поправки, а 25 мая 2026 года президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 145-ФЗ «О внесении изменений в статьи 27.12 и 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Документ вступает в силу 5 июня 2026 года.

Что раньше должен был делать инспектор

До реформы при остановке водителя с признаками опьянения — запахом алкоголя изо рта, неустойчивостью позы, нарушением речи или неадекватным поведением — инспектор был обязан составить целый пакет документов:

протокол об отстранении от управления транспортным средством;

акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения;

протокол направления на медицинское освидетельствование;

протокол об административном правонарушении;

протокол задержания транспортного средства.

Каждый из этих документов имел юридическое значение и фиксировал последовательность действий инспектора: по ним можно было проверить, не было ли допущено нарушений.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что изменяется с 5 июня 2026 года

Важнейший пункт реформы: протокол об отстранении от управления транспортным средством и протокол о задержании транспортного средства больше не являются обязательными. Теперь сведения об отстранении водителя от руля инспектор может вносить не в отдельный протокол, а просто сделать запись в уже составленном документе. Например, в протоколе о направлении на медосвидетельствование, в протоколе об административном правонарушении, в определении о возбуждении дела или в итоговом постановлении. То же самое касается задержания автомобиля: запись о нем теперь можно сделать прямо в протоколе о правонарушении или в определении о возбуждении дела.

При этом реформа не ликвидирует два протокола. При необходимости инспектор по-прежнему вправе составить отдельный документ об отстранении или задержании — это остается на его усмотрение.

Как теперь выглядит процедура проверки

Для водителей ничего принципиально не поменяется. Алгоритм действий инспектора остался прежним. Если сотрудник заподозрил, что водитель находится в состоянии опьянения, то сначала он отстраняет его от управления автомобилем. После этого водителю предлагают пройти освидетельствование и подышать в алкотестер — прибор, прошедший официальную поверку. Важно отметить, что перед этим инспектор должен ознакомить водителя с порядком процедуры, показать опломбированный алкотестер, его документацию и вскрыть одноразовый мундштук при водителе. Проверка проводится в присутствии двух понятых или под видеозапись.

Если прибор фиксирует концентрацию алкоголя свыше 0,16 мг/л выдыхаемого воздуха, или 0,3 промилле в крови, — водитель считается пьяным. Если меньше — трезвым (так называемые разрешенные промилле — это не дозволенный уровень алкоголя, а «суммарная погрешность измерений»).

По итогам освидетельствования составляется акт, копия вручается водителю. Но даже если прибор показывает меньше 0,16 мг/л, то инспектор все равно может направить водителя на медицинское освидетельствование. В этом случае оформляется отдельный протокол.

Отказаться от медосвидетельствования нельзя — это приравнивается к вождению в пьяном виде и карается лишением прав. При этом инспекторы обязаны сами доставить водителя к месту проведения медицинской процедуры, а если оно не выявит опьянения, то и довезти его обратно к машине.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как наказывают за пьяное вождение

За управление автомобилем или мотоциклом в пьяном виде водителю грозит штраф в 45 тыс. рублей и лишение прав на 1,5–2 года (ст. 12.8 КоАП РФ). Такое же наказание предусмотрено и за отказ от медосвидетельствования (ст. 12.26 КоАП). Лишить прав может только суд — инспектор ГИБДД лишь фиксирует нарушение.

Однако если водителя поймали пьяным за рулем повторно, то наказание будет гораздо жестче. В этом случае применяется уже статья 264.1 Уголовного кодекса: штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

На третье нарушение суд отреагирует еще более жестко. Таким нарушителям могут назначить штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, исправительные работы на срок до двух лет или лишение свободы сроком на три года. Кроме того, суд может конфисковать автомобиль.

Что делать, если вы трезвы, а инспектор утверждает обратное

В некоторых случаях инспектор может утверждать, что водитель находится в состоянии опьянения, хотя это не соответствует действительности. Первое и самое важное: ни в коем случае не отказывайтесь от медицинского освидетельствования. Это автоматически приравнивается к признанию опьянения и влечет те же санкции — штраф в 45 тыс. рублей и лишение прав.

Если алкотестер показал результат, с которым вы не согласны, прямо скажите об этом инспектору, зафиксируйте это в протоколе и потребуйте направления на медицинское освидетельствование. Если медики не подтвердят опьянение, то инспекторы обязаны вернуть водителя к его автомобилю.

Еще один важный аспект в спорных ситуациях — видеозапись. Освидетельствование и составление протоколов должны проходить в присутствии двух понятых или под видеозапись. И если ситуация развивается не в вашу пользу, то фиксируйте происходящее на собственный телефон.

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