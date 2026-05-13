Госдума упростила оформление пьяных водителей

Водителей, подозреваемых в управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения, станет проще отстранять от управления автомобилем, сообщается на сайте думской электронной базы. Инициатива правительства вносит изменения в КоАП РФ и предусматривает сокращение объема обязательных процессуальных документов, которые оформляются при выявлении признаков опьянения.

Уточняется, что сейчас их число может достигать от трех до пяти, включая протоколы об отстранении от управления, направлении на медосвидетельствование и об административном правонарушении. Поправки позволяют фиксировать отдельные процессуальные действия, в том числе отстранение от управления и задержание транспортного средства, в рамках одного документа или в виде соответствующей отметки в уже составленных материалах дела.

По оценке авторов инициативы, это позволит существенно сократить бюрократическую нагрузку и сэкономить десятки тысяч рабочих часов ежегодно. Кроме того, закон должен снизить расходы на оформление бумажной документации.

Ранее стало известно, что с 12 мая в России вступили в силу новые правила приема экзаменов на водительские права. Согласно редакции документа, максимальный срок назначения практической части экзамена сокращен с шести месяцев до 60 дней.