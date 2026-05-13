День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 17:04

Госдума упростила оформление пьяных водителей

Госдума приняла закон об упрощении процедуры оформления нетрезвых водителей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Водителей, подозреваемых в управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения, станет проще отстранять от управления автомобилем, сообщается на сайте думской электронной базы. Инициатива правительства вносит изменения в КоАП РФ и предусматривает сокращение объема обязательных процессуальных документов, которые оформляются при выявлении признаков опьянения.

Уточняется, что сейчас их число может достигать от трех до пяти, включая протоколы об отстранении от управления, направлении на медосвидетельствование и об административном правонарушении. Поправки позволяют фиксировать отдельные процессуальные действия, в том числе отстранение от управления и задержание транспортного средства, в рамках одного документа или в виде соответствующей отметки в уже составленных материалах дела.

По оценке авторов инициативы, это позволит существенно сократить бюрократическую нагрузку и сэкономить десятки тысяч рабочих часов ежегодно. Кроме того, закон должен снизить расходы на оформление бумажной документации.

Ранее стало известно, что с 12 мая в России вступили в силу новые правила приема экзаменов на водительские права. Согласно редакции документа, максимальный срок назначения практической части экзамена сокращен с шести месяцев до 60 дней.

Россия
водители
автомобили
ГИБДД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер актер сериала «Жена олигарха»
Названа еще одна причина, почему США на самом деле давят на Зеленского
Воспитатель попыталась спрятать оторванный палец ребенка в колготках
«Европа на грани»: в Финляндии выступили с заявлением после слов Путина
Умер лучший бомбардир в истории футбольного клуба «Лион»
Одна европейская страна закрыла пограничные переходы с Украиной
Газпромбанк накрыл масштабный сбой
Комбрига ВСУ внесли в перечень террористов
Российские бойцы впервые поразили редкую САУ ВСУ
Китай обошел санкции против Рубио с помощью одного иероглифа
«Громадная сила»: в Китае увидели сигнал Западу в российском «Сармате»
Незаконная сауна чуть не спалила многоэтажку в Томске
Двое пьяных бойцов ВСУ покинули часть и жестоко надругались над женщиной
Двое мужчин жестоко зарезали школьника в алтайском селе
Раскрыта неочевидная польза пения
Госдума одобрила списание долгов участникам СВО
Гастроли по РФ, слухи об алкогольной зависимости, брак: как живет Корикова
Госдума упростила оформление пьяных водителей
Немецкий депутат захотел приехать в Россию
В Европе назвали условие приостановки торговой сделки с США
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.