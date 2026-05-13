«Европа на грани»: в Финляндии выступили с заявлением после слов Путина Политик Мема: ЕС не будет искать решение для прекращения конфликта на Украине

Визит министра обороны Германии Бориса Писториуса на Украину свидетельствует об отсутствии у Евросоюза стремления к дипломатическому урегулированию конфликта, заявил в соцсети X член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его мнению, обсуждение дополнительной военной помощи Киеву указывает на курс ЕС на дальнейшую эскалацию.

Мема заявил, что поездка главы Минобороны Германии на Украину стала сигналом продолжения военной линии Евросоюза вместо поиска дипломатического решения конфликта. По его словам, Берлин усиливает вовлеченность в происходящее и рассчитывает поддержать собственную экономику за счет производства вооружений для Киева.

Вся Европа находится на грани более масштабного экономического кризиса. ЕС хотел ослабить Россию с помощью санкций и использовать Украину в качестве инструмента против нее, но в итоге это привело к обратному эффекту. Когда президент Владимир Путин сказал, что конфликт близок к концу, я думаю, он имел в виду, что проект ослабления России через Украину завершен, он не сработал, — написал политик.

Ранее глава Минобороны Украины Михаил Федоров сообщил, что Писториус побывал в зоне проведения специальной военной операции. Он добавил, что Писториус лично посетил несколько украинских командных пунктов, а также провел заседание глав оборонных ведомств стран Евросоюза в онлайн-формате.