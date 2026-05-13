Отъезд из РФ, юбилей Пугачевой, отмены концертов: как живет Орбакайте

Кристина Орбакайте
Заслуженная артистка РФ Кристина Орбакайте более двух лет не появляется в России. Где она сейчас находится, как складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Орбакайте, почему уехала из РФ

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года в Москве в семье народной артистки СССР Аллы Пугачевой и циркового артиста Миколаса Орбакаса. Она окончила актерский факультет ГИТИСа. Музыкальную карьеру начала с выступлений на программе «Рождественские встречи».

Орбакайте за годы карьеры записала десятки песен, наибольшей популярностью из которых пользуются «Перелетная птица», «Все сначала», «Губки бантиком», «Пьяная вишня», «Просто любить тебя», «Танго втроем», «Мой мир» и другие.

После начала спецоперации Орбакайте продолжила выступать в России. Однако в марте 2024 года ее тур по стране был отменен после концерта в Санкт-Петербурге, который был первым в списке гастролей.

После этого Орбакайте заявила, что покидает родину до «лучшей жизни».

«В Петербурге концерт был в марте, в первое воскресенье весны. Мой как бы заключительный концерт в России. Не получилось у меня больше проехаться по России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — сказала она.

Кристина Орбакайте

Что известно о личной жизни Орбакайте

Кристина Орбакайте с 2005 года состоит в браке с американским бизнесменом российского происхождения Михаилом Земцовым. В 2012 году она родила от него дочь Клавдию, девочка живет и учится в США.

Также у певицы есть сын Никита Пресняков от музыканта Владимира Преснякова и сын Дени от бизнесмена Руслана Байсарова.

В начале нулевых ходили слухи о романе Орбакайте с певцом Авраамом Руссо, однако артист опроверг их спустя много лет в программе «Секрет на миллион». По словам исполнителя, их в отношениях подозревала даже Алла Пугачева, из-за чего просила продюсера Иосифа Пригожина присматривать за ними.

«Алла Борисовна позвала его к себе и сказала: „Смотри, чтобы не закончилось третьим ребенком“. По словам Иосифа, она переживала», — поделился Руссо.

Что известно о падении доходов Орбакайте

После отъезда из России Кристина Орбакайте, по данным СМИ, потеряла большую долю заработка из-за сокращения количества выступлений, отмены съемок и различных проектов.

Отмечается, что сейчас артистка выступает на небольших камерных концертах в клубах и ресторанах. Средняя цена за такой концерт составляет примерно 1,9 млн рублей, в то время как раньше, в России, Орбакайте получала около 4 млн рублей за частные мероприятия, пишут СМИ.

Кристина Орбакайте

Что Орбакайте говорила об СВО

Кристина Орбакайте в мае 2025 года впервые прокомментировала спецоперацию, когда объясняла, что в 2023 году записала песню «Алла будет петь», чтобы поддержать свою мать. По данным Telegram-канала «Хуже и не скажешь», артистка описала СВО как «неприятные для всей Земли» события.

«Никак оно мне не записывалось. И тут произошли эти все события, неприятные для всей Земли, для нашей страны и для нашей семьи. Я подумала, что вот сейчас самое время для этой песни, чтобы поддержать маму, ее поклонников», — сказала она.

Чем сейчас занимается Орбакайте

Кристина Орбакайте проживает с супругом и дочерью в США. Она путешествует по странам и продолжает заниматься творчеством. В апреле исполнительница выпустила новую песню «Крутая».

В прошлом месяце Орбакайте вместе с семьей посетила Кипр, где отпраздновала 77-летие Аллы Пугачевой. Фотографиями с мероприятия она поделилась в соцсетях.

По данным Telegram-канала Mash, певица винит Пугачеву в отмене выступлений в России и хочет вернуться на родину, но «не может».

Осенью 2025 года появились слухи о том, что композитор Игорь Крутой запретил Орбакайте исполнять его песни, однако позднее он лично опроверг эту информацию.

