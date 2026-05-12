Выход из зоны комфорта, замужество, концерты: как живет певица Ани Лорак

Певица Ани Лорак продолжает творческую деятельность. Где она выступит в ближайшее время, комментировала ли проведение спецоперации?

Чем известна Лорак

Каролина Куек (Ани Лорак) родилась 27 сентября 1978 года в украинском городе Кицмань. Ее псевдоним — обратное прочтение ее имени Каролина.

Родители будущей исполнительницы расстались еще до ее рождения. Помимо Лорак, в семье было три брата. Ее детство прошло в бедности: мама полностью отдавалась работе, чтобы прокормить ее и братьев, поэтому в шесть лет была вынуждена отдать дочь в школу-интернат, где она воспитывалась до седьмого класса.

В 1992 году Лорак одержала победу в черновицком фестивале «Первоцвет». На конкурсе она познакомилась с продюсером Юрием Фалесой и подписала свой первый музыкальный контракт.

Известность исполнительнице в 1995 году принесла российская программа «Утренняя звезда».

В 1999 году Лорак стала самой молодой заслуженной артисткой Украины. В том же году она начала работать с заслуженным артистом РФ Игорем Крутым.

В 2008 году Лорак представляла Украину на Евровидении и заняла второе место. Ее продюсером на конкурсе выступал народный артист России Филипп Киркоров, с которым она дружит по сей день. Музыкант также является крестным отцом ее дочки Софии.

Что известно о личной жизни Лорак

Ани Лорак с 2009 по 2019 год была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. В браке родилась дочь София. Пара развелась из-за измен Налчаджиоглу.

После развода исполнительница некоторое время встречалась с продюсером Егором Глебом.

В феврале 2025 года Лорак вышла замуж за испанского инструктора по йоге и духовного практика Исаака Виджраку.

Недавно певица призналась, что, общаясь с дочкой, часто выходит из комфорта.

«Я со своей дочкой постоянно из зоны комфорта выхожу. Подростки лет 14–15 тебя вытаскивают туда — вот ты пришел, а тебе уже сразу: „Ты мне должна компьютер игровой купить“, „Мама, мне это надо, это, это и это“. Я не понимаю зумеров», — поделилась Лорак в шоу «Ужин с Роговым» в VK Видео.

Что Лорак говорила о спецоперации

После начала спецоперации Ани Лорак почти год не выходила на связь с поклонниками. После того как ее выступления стали отменять, она обозначила свою позицию.

Певица не стала критиковать проведение СВО, но при этом заявила, что не хочет выбирать между Россией и Украиной. Лорак также отметила, что именно в РФ она стала большой звездой.

Помимо этого, артистка опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она спонсировала Вооруженные силы Украины. При этом она призналась, что помогала украинцам, в основном беженцам и сиротам, поскольку сама когда-то жила в детдоме.

В июне 2025 года Лорак получила российский паспорт.

Чем сейчас занимается Лорак

Ани Лорак продолжает творческую деятельность.

В ближайшее время она даст сольные концерты в Новосибирске (28 мая), Красноярске (30 мая), Иркутске (1 июня) и Южно-Сахалинске (7 июня).

