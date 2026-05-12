Выход из зоны комфорта, замужество, концерты: как живет певица Ани Лорак

Певица Ани Лорак продолжает творческую деятельность. Где она выступит в ближайшее время, комментировала ли проведение спецоперации?
Чем известна Лорак
Каролина Куек (Ани Лорак) родилась 27 сентября 1978 года в украинском городе Кицмань. Ее псевдоним — обратное прочтение ее имени Каролина.
Родители будущей исполнительницы расстались еще до ее рождения. Помимо Лорак, в семье было три брата. Ее детство прошло в бедности: мама полностью отдавалась работе, чтобы прокормить ее и братьев, поэтому в шесть лет была вынуждена отдать дочь в школу-интернат, где она воспитывалась до седьмого класса.
В 1992 году Лорак одержала победу в черновицком фестивале «Первоцвет». На конкурсе она познакомилась с продюсером Юрием Фалесой и подписала свой первый музыкальный контракт.
Известность исполнительнице в 1995 году принесла российская программа «Утренняя звезда».
В 1999 году Лорак стала самой молодой заслуженной артисткой Украины. В том же году она начала работать с заслуженным артистом РФ Игорем Крутым.
В 2008 году Лорак представляла Украину на Евровидении и заняла второе место. Ее продюсером на конкурсе выступал народный артист России Филипп Киркоров, с которым она дружит по сей день. Музыкант также является крестным отцом ее дочки Софии.
Что известно о личной жизни Лорак
Ани Лорак с 2009 по 2019 год была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. В браке родилась дочь София. Пара развелась из-за измен Налчаджиоглу.
После развода исполнительница некоторое время встречалась с продюсером Егором Глебом.
В феврале 2025 года Лорак вышла замуж за испанского инструктора по йоге и духовного практика Исаака Виджраку.
Недавно певица призналась, что, общаясь с дочкой, часто выходит из комфорта.
«Я со своей дочкой постоянно из зоны комфорта выхожу. Подростки лет 14–15 тебя вытаскивают туда — вот ты пришел, а тебе уже сразу: „Ты мне должна компьютер игровой купить“, „Мама, мне это надо, это, это и это“. Я не понимаю зумеров», — поделилась Лорак в шоу «Ужин с Роговым» в VK Видео.
Что Лорак говорила о спецоперации
После начала спецоперации Ани Лорак почти год не выходила на связь с поклонниками. После того как ее выступления стали отменять, она обозначила свою позицию.
Певица не стала критиковать проведение СВО, но при этом заявила, что не хочет выбирать между Россией и Украиной. Лорак также отметила, что именно в РФ она стала большой звездой.
Помимо этого, артистка опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она спонсировала Вооруженные силы Украины. При этом она призналась, что помогала украинцам, в основном беженцам и сиротам, поскольку сама когда-то жила в детдоме.
В июне 2025 года Лорак получила российский паспорт.
Чем сейчас занимается Лорак
Ани Лорак продолжает творческую деятельность.
В ближайшее время она даст сольные концерты в Новосибирске (28 мая), Красноярске (30 мая), Иркутске (1 июня) и Южно-Сахалинске (7 июня).
