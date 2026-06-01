Футболиста из бывшего СССР впервые оценили дороже €100 млн Кварацхелия стал первым футболистом из бывшего СССР дороже €100 млн

Грузинский вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия стал первым футболистом из постсоветского пространства, чья рыночная стоимость достигла €140 млн (11,72 млрд рублей), сообщает Transfermarkt. После обновления оценок игроков чемпионата Франции стоимость 25-летнего футболиста выросла на €50 млн (4,19 млрд рублей), что стало самым значительным ростом среди игроков Лиги 1.

Кварацхелия перешел в ПСЖ из «Наполи» в январе 2025 года. В текущем сезоне он провел за французский клуб 48 матчей, забил 19 голов и отдал 11 результативных передач. Кроме того, грузин был признан лучшим игроком сезона Лиги чемпионов.

В минувшие выходные ПСЖ второй год подряд завоевал титул победителя Лиги чемпионов. В финале против лондонского «Арсенала» Кварацхелия заработал пенальти, который реализовал Усман Дембеле. До перехода в европейские топ-клубы футболист выступал в России за «Локомотив» и «Рубин», а в 2019 году выиграл с московской командой Кубок России.

Ранее стало известно, что сборная Франции по футболу стала самой дорогой национальной командой на чемпионате мира 2026 года в США. Согласно данным ресурса, общая трансферная стоимость французских футболистов оценивается в €1,47 млрд (107,46 млрд рублей).