Чемпион UFC Махачев потерял бесценный подарок из-за воров

Чемпион UFC Ислам Махачев рассказал в соцсетях, что в Италии у него украли бутсы, которые ему подарил футболист ПСЖ Хвича Кварацхелия. По словам спортсмена, при этом злоумышленники не тронули его паспорт.

Остался кошелек и паспорт. Паспорт вернули хорошие грабители. Самым ценным в чемодане были бутсы. После последней игры Хвича Кварацхелия подарил. Воры, если футбол не ваша тема, то приму обратно, — поделился Махачев.

Ранее российский полутяжеловес Азамат Мурзаканов потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере на турнире UFC 327 в Майами. В поединке, прошедшем в ночь на 12 апреля, он встретился с бразильцем Пауло Костой, который нокаутировал его. Несмотря на серию из трех досрочных побед, среди которых был яркий нокаут в бою с Александром Ракичем, Мурзаканов не смог сдержать натиск оппонента.

До этого бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор подтвердил свое возвращение в октагон. Спортсмен не выходил на бои с июля 2021 года. 20 марта истек срок 18‑месячной дисквалификации Макгрегора, наложенной антидопинговым комитетом Combat Sports Anti-Doping в сентябре 2024 года.