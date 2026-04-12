Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 11:42

Чемпион UFC Махачев потерял бесценный подарок из-за воров

Воры из Италии оставили чемпиона UFC Махачева без подарка Кварацхелии

Ислам Махачев Ислам Махачев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Чемпион UFC Ислам Махачев рассказал в соцсетях, что в Италии у него украли бутсы, которые ему подарил футболист ПСЖ Хвича Кварацхелия. По словам спортсмена, при этом злоумышленники не тронули его паспорт.

Остался кошелек и паспорт. Паспорт вернули хорошие грабители. Самым ценным в чемодане были бутсы. После последней игры Хвича Кварацхелия подарил. Воры, если футбол не ваша тема, то приму обратно, — поделился Махачев.

Ранее российский полутяжеловес Азамат Мурзаканов потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере на турнире UFC 327 в Майами. В поединке, прошедшем в ночь на 12 апреля, он встретился с бразильцем Пауло Костой, который нокаутировал его. Несмотря на серию из трех досрочных побед, среди которых был яркий нокаут в бою с Александром Ракичем, Мурзаканов не смог сдержать натиск оппонента.

До этого бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор подтвердил свое возвращение в октагон. Спортсмен не выходил на бои с июля 2021 года. 20 марта истек срок 18‑месячной дисквалификации Макгрегора, наложенной антидопинговым комитетом Combat Sports Anti-Doping в сентябре 2024 года.

Спорт
Ислам Махачев
UFC
Хвича Кварацхелия
Италия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков объяснил, почему Россия инициировала перемирие
Путин обменялся с Лукашенко поздравлениями с Пасхой
Песков назвал точку отсчета начала сложных переговоров по Украине
В атакованном США православном храме Тегерана прошла пасхальная служба
«Жаль всех рабов»: Такер Карлсон поставил Трампа перед неудобным фактом
«Можно сделать сегодня»: Песков дал совет Зеленскому во время перемирия
В МВД раскрыли способ создать надежный пароль
В Иране заявили о подготовке нового режима для Ормузского пролива
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Пасхой
В Дагестане арестовали инженера по делу о прорыве плотины в водохранилище
Песков заявил, что Европа не останется без газа
Симоньян впервые рассказала о последних словах Кеосаяна перед комой
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон вызвала Гарри на разговор
США оказались в списке должников ВОЗ
Назван залог долгосрочного мира на Украине
Четыре иностранца похищены в Мали в зоне влияния боевиков
Пушков назвал США «падающим гегемоном»
Россиянам рассказали о последствиях жарки шашлыков на балконе
Тела супругов нашли после обстрела ВСУ во время пасхального перемирия
Великобритания обвинила Трампа в ухудшении двусторонних отношений
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.